Roma, in Campidoglio la proposta M5s per introdurre la democrazia diretta

Si tratta del primo atto di una trasformazione che sarà completata, nei prossimi anni, con l'aggiornamento di diversi regolamenti nella vita del Comune. Lo scopo finale di questo cammino è quello di garantire una reale partecipazione dei cittadini alla vita politico e di assicurare la massima trasparenza, introducendo gli strumenti di democrazia diretta.



Petizioni online - La proposta prevede l'introduzione della petizione online con la possibilità di illustrare le richieste in Assemblea capitolina. "È una rivoluzione prima culturale che tecnologica - si legge in una nota - nell'ambito di una sperimentazione che avverrà per gradi: si partirà dalle petizioni e si aggiungeranno, nel corso degli anni, gli altri strumenti".



Referendum senza quorum - Nella delibera si propone inoltre di abolire il quorum di partecipazione per i referendum comunali e di affiancarvi anche il referendum propositivo che consentirà di presentare proposte che saranno votate dai cittadini, con obbligo di ricezione da parte dell'amministrazione. Ci sarà inoltre, sempre per i referendum, la possibilità di sperimentare il voto elettronico, ricorrendo all'utilizzo di tecnologie telematiche o informatiche.



Bilancio partecipativo - Sarà inserito il bilancio partecipativo, già diffuso in alcuni Comuni italiani tra cui Mira e Ragusa, governati dal M5S. Roma Capitale coinvolgerà i cittadini nella costruzione del bilancio sia a livello comunale che a livello municipale e destinerà una quota alla decisione diretta dei cittadini. Dal 1996 il Bilancio Partecipativo è stato riconosciuto dall'Onu come una delle migliori pratiche di governance urbana nel mondo. Il controllo diffuso del denaro dei cittadini è stato sperimentato per la prima volta a Porto Alegre nel 1989 ed è stato adottato anche da Parigi con un sito Internet dedicato alla consultazione della cittadinanza su proposte e progetti da finanziare con il 5 per cento del bilancio.



Proposte di delibera - Non è stato toccato il numero delle firme necessarie a depositare proposte di delibera popolari e l'obiettivo è quello di garantire la trattazione di queste nei termini previsti dai regolamenti.



La situazione ereditata - Negli ultimi dieci anni sono state depositate presso l'amministrazione capitolina meno di 30 proposte di iniziativa popolare, 15 quesiti referendari e solo 36 interrogazioni e 2 interpellanze al sindaco. Inoltre, il regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare è del 1994 e finora non è mai stato migliorato né adattato alle nuove tecnologie.



"Con questa proposta vogliamo rivoluzionare le modalità di partecipazione all'azione amministrativa. Aprendo le porte ai cittadini, attraverso nuovi strumenti di democrazia diretta, nella logica di un aumento della trasparenza - dichiara ancora Sturni -. Presenteremo la delibera nei Municipi con incontri sul territorio per spiegare ai cittadini i nuovi diritti di cui potranno beneficiare. Il nostro auspicio è che l'iter amministrativo si concluda entro fine anno".



"Il digitale può e deve garantire l'effettività degli istituti e degli strumenti di democrazia diretta volti all'attivazione dei processi partecipativi - dichiara l'assessore a Roma semplice Flavia Marzano -. In quest'ottica, la ristrutturazione del portale dell'amministrazione capitolina su cui siamo a lavoro prevederà un'area dedicata alla partecipazione con l'obiettivo di favorire un maggiore coinvolgimento dei cittadini sia nel processo democratico che nelle decisioni relative alla trasformazione e all'innovazione del territorio".