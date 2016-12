Roma, in bilico assessori del Pd

Gli assessori Pd del Comune di Roma potrebbero dimettersi in blocco nel caso in cui il sindaco, Ignazio Marino, non dovesse lasciare l'incarico. E' quanto trapela da fonti vicine al Campidoglio. L'addio degli assessori, tuttavia, non porterebbe in automatico a un'uscita di scena del primo cittadino. Sul tavolo anche un'altra opzione: una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco da presentare al Consiglio comunale.