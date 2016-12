Roma, il sindaco Raggi: "La città avrà la metro C, ma basta sprechi"

"Il nostro obiettivo è che la metro C arrivi ai Fori Imperiali nel più breve tempo, possibilmente prima del 2021. E valuteremo se e come proseguire anche per la tratta successiva". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi in un post sul blog di Beppe Grillo. "Lavoriamo per i cittadini. E vigileremo contro ritardi e sprechi", aggiunge il primo cittadino.