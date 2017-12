Roma, il sindaco Raggi: dall'estate 2018 una spiaggia sulle sponde del Tevere

"Il Tevere è il fiume che attraverso Roma, ma purtroppo non rappresenta una parte viva e pulsante della città a differenza di molte città europee - ha spiegato la Raggi - per questo ci sarà un progetto che riguarderà un'area di diecimila metri quadrati vicina a a Ponte Marconi con una spiaggia e campi sportivi".



"Oltre a garantire la pulizia, la sicurezza, lo sgombero degli insediamenti abusivi, vanno messi in campo progetti che consentano ai cittadini di considerarlo una parte viva e pulsante della città - ha scritto la sindaca su Facebook - e ora diventerà un esempio di cosa accade nel momento in cui Roma si riappropria delle sponde del suo fiume".