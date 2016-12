Roma,Grillo: Virginia votata da 770.564 cittadini, ha la mia fiducia

"Virginia Raggi è il sindaco di Roma votata da 770.564 cittadini per realizzare il programma del MoVimento 5 Stelle e ha tutta la mia fiducia". Così Beppe Grillo sul suo blog in un post titolato: "Virginia non si tocca". "Tutto il MoVimento la sostiene affinché vada avanti e porti a compimento il programma per cui è stata votata dai romani. Punto", si legge ancora.