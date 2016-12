Roma, Grillo incontra Virginia Raggi: "Lei è fantastica, tutto bellissimo"

Grillo in visita al Campidoglio: un'ora con la Raggi 1 di 9 Ansa Ansa Grillo in visita al Campidoglio: un'ora con la Raggi 2 di 9 Ansa Ansa Grillo in visita al Campidoglio: un'ora con la Raggi 3 di 9 LaPresse LaPresse Grillo in visita al Campidoglio: un'ora con la Raggi 4 di 9 LaPresse LaPresse Grillo in visita al Campidoglio: un'ora con la Raggi 5 di 9 LaPresse LaPresse Grillo in visita al Campidoglio: un'ora con la Raggi 6 di 9 LaPresse LaPresse Grillo in visita al Campidoglio: un'ora con la Raggi 7 di 9 LaPresse LaPresse Grillo in visita al Campidoglio: un'ora con la Raggi 8 di 9 LaPresse LaPresse Grillo in visita al Campidoglio: un'ora con la Raggi 9 di 9 LaPresse LaPresse Grillo in visita al Campidoglio: un'ora con la Raggi leggi dopo slideshow ingrandisci

Grillo: "Dobbiamo risollevare la città" - "Il M5s ha già fatto il miracolo, ora bisogna dare il massimo", ha detto Grillo durante l'incontro in Campidoglio invitando la Raggi a "risollevare Roma". Prima del faccia a faccia con la Raggi, il leader 5 Stelle aveva dribblato i giornalisti: "Non rispondo alle vostre domande perché non vi capisco. Parlate un altro linguaggio".



L'uscita rocambolesca dal Campidoglio e la "fuga" in taxi - L'uscita di Grillo è avvenuto in stile rocambolesco. Il leader del M5s, infatti, aveva provato una prima uscita dalla scalinata della protomoteca, ma quando aveva scorto alcuni cronisti ad aspettarlo, aveva fatto chiudere di fretta la vetrata d'ingresso ed aveva riparato in avvocatura. Nascosti dietro la porta dell'avvocatura del Campidoglio, Grillo e il portavoce Casalino hanno atteso l'arrivo di un taxi e sono saltati nella vettura allontanandosi di corsa.



Raggi: "Abbiamo parlato dei nostri progetti per Roma" - "Ed eccoci qui, nella casa di tutti i romani: il Campidoglio. Beppe mi ha fatto l'in bocca al lupo e abbiamo chiacchierato a lungo dei progetti che il M5s sta portando avanti a Roma, delle idee e dei provvedimenti che insieme alla giunta, ai consiglieri e ai cittadini romani attueremo in città. Stiamo lavorando sodo, ogni giorno, per cambiare davvero le cose. Roma non può più aspettare". Così la Raggi ha commentato su Facebook l'incontro con Grillo.



Il sindaco nella discarica Ama di Rocca Cencia - In giornata il primo cittadino, dopo quello di Tor Bella Monaca, si era recato insieme all'assessore all'Ambiente Paola Muraro nell'impianto Ama di Rocca Cencia. "Sistema fallimentare, deve essere cambiato", ha affermato il sindaco. La Raggi ha ascoltato alcuni dipendenti che le hanno raccontato inefficienze ("bisogna azzerare tutto, un solo braccio meccanico non basta") e le loro condizioni di lavoro. Muraro: "E' da anni che denuncio disservizi ma nessuno è mai intervenuto".