Roma, Giachetti verso la vittoria

Sembra ormai delinearsi in maniera chiara la vittoria di Roberto Giachetti alle primarie del centrosinistra a Roma. A scrutinio ancora non concluso, le preferenze per Giachetti si attesterebbero infatti intorno al 70%. "L'esito della consultazione è chiaro e vede prevalere Roberto Giachetti. Sosterrò da subito Roberto come candidato unitario del centrosinistra", ha detto Roberto Morassut, candidato sindaco alle primarie di Roma.