Roma, Giachetti presenta la sua giunta: sei donne in squadra

Il candidato sindaco di Roma per il Pd Roberto Giachetti ha presentato in una diretta Facebook la squadra per un'ipotetica giunta. Nel team ci sono anche sei donne: Livia Turco ai Servizi sociali, Silvia Scozzese al Bilancio, Lorenza Baroncelli alla Rigenerazione urbana, Carla Ciavarella alla Casa, Claudia Servillo all'Ambiente, Stefania Di Serio ai Trasporti. "Annuncio la mia giunta - ha detto - due settimane prima del voto e in piane autonomia".