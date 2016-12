Roma, Giachetti: "Marchini libero da partiti? Ora cambi slogan"

"Esprimo tutta la mia solidarietà a Alfio Marchini che dovrà rivedere lo slogan sui suoi manifesti, visto che c'è scritto liberi dai partiti". Lo ha detto il candidato sindaco Pd a Roma Roberto Giachetti. "Siamo arrivati all'ennesima puntata di uno spettacolo. Penso che questo non interessi né a me né ai romani. Sono qui per presentare proposte. A me di Berlusconi, Salvini e Meloni non me ne frega niente", ha aggiunto.