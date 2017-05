Roma, gaffe del deputato M5s: "Il Pd ordina di sporcare le strade"

"Il Pd ha dato l'ordine di sporcare le strade di Roma". E' bufera sul post rilanciato dal deputato M5s Massimo Baroni che, in vista dell'iniziativa di domenica prossima, quando dirigenti e militanti dem scenderanno in strada per pulire la Capitale, accusa il partito democratico di aver dato disposizione di imbrattare la città "in certi posti dove c'è più visibilità". A smentire la notizia, il collega del Pd Michele Anzaldi: "una calunnia preventiva contro il partito". A quel punto il pentastellato ha dovuto fare marcia indietro: "Mi sono arrivati avvisi che quella che ho pubblicato prima era una falsa notizia", ha scritto su Facebook, "quindi per correttezza ho preferito rimuoverla. Scusatemi".

Il post del deputato M5s - Mi è arrivata ora una notizia da un caro amico dell'ebete di Rignano (Matteo Renzi ndr.). Occhio perché nelle notti tra venerdì e sabato è partito l'ordine di sporcare Roma in certi punti dove c'è molta visibilità, perché stanno già reclutando persone per andare a pulire dove loro sanno che troveranno molto sporco". E' questo il contenuto del post rilanciato da Baroni su Facebook al quale il deputato ha aggiunto: "Tenete un occhio aperto anzi DUE e segnalate con foto e video pirata. Pubblicheremo questi atti dolosi di vandali pensati da menti abituate al crimine continuato ai danni della collettività. Denunceremo alla Procura della Repubblica e alla Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale per le sanzioni amministrative".



La smentita del Pd - "Un parlamentare romano del Movimento 5 stelle, Massimo Baroni, diffonde sui social una calunnia preventiva contro il Pd, straparlando di fantomatici complotti per sporcare di notte Roma in vista della pulizia straordinaria annunciata dai militanti dem domenica prossima. Una bufala che meriterebbe solo l'invito a recarsi immediatamente da un medico bravo, se non fosse che si tratta di un parlamentare della Repubblica, pagato dai soldi dei cittadini", queste le parole di Michele Anzaldi che smentisce il post del pentastellato Baroni. ""Il messaggio che viene rilanciato e condiviso arriva da un utente (un troll?) vicino al Movimento 5 stelle. Una notizia assurda e completamente falsa, peraltro condita da epiteti ingiuriosi nei confronti del segretario del partito democratico, viene rilanciata da una figura istituzionale del M5s, alimentando un clima di diffamazione, odio e discredito. Peraltro solo una persona che non ha visto Roma in queste settimane può pensare che sia necessario "sporcarla" ancora di più di quanto non sia già invasa dai rifiuti".



Le scuse - Dopo le parole di Anzaldi il deputato M5s ha dovuto fare marcia indietro e sul suo profilo Facebbok si è scusato: "Mi sono arrivati avvisi che quella che ho pubblicato prima era una falsa notizia, quindi per correttezza ho preferito rimuoverla. scusatemi"