Roma, folla per l'addio a Pietro Ingrao

Tanta gente si è riunita in piazza Montecitorio, a Roma, per i funerali di Pietro Ingrao, storico dirigente comunista scomparso domenica. Per consentire ai deputati di partecipare alle esequie, anche la Camera dei deputati ha sospeso l'esame degli emendamenti al ddl concorrenza. In piazza ci sono, tra gli altri, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Camera Laura Boldrini.