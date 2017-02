Roma, finito interrogatorio Romeo dopo oltre cinque ore

E' terminato dopo oltre cinque ore in procura a Roma l'interrogatorio di Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica di Virginia Raggi indagato per abuso d'ufficio in concorso con la sindaca nell'inchiesta sulle nomine dell'amministrazione M5s. Nel corso dell'atto istruttorio oltre alla vicenda della nomina di Romeo è stata affrontata anche la questione polizze vita che avevano come beneficiario proprio il sindaco Raggi.