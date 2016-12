Roma, faccia a faccia in Campidoglio Raggi-Appendino: "Virginia non ha bisogno dei miei consigli"

Si sono incontrate in Campidoglio le due sindache del M5s diventate il simbolo del successo del Movimento nelle scorse amministrative: Virginia Raggi, padrona di casa, e la collega di Torino, Chiara Appendino. Le prime cittadine pentastellate si sono incontrate per parlare su come procedere nella riunione dell’Anci sulla legge di Stabilità. L'argomento è stato annunciato dalla Raggi sui social, con tanto di foto delle due sedute sul divano giallo ocra di Palazzo Senatorio: "Roma e Torino insieme per parlare di città metropolitana e collaborazione su progetti culturali". Le sindache si sono poi affacciate dal balconcino con vista sui Fori Imperiali e hanno salutato i fotografi.