Roma, durante la messa natalizia la Raggi si commuove: "Momento difficile"

La platea, composta da volontari della Caritas, l'ha applaudita diverse volte, come segnale di incoraggiamento. La messa è stata "intensa, toccante, in un luogo simbolico, in un momento difficile per la città di Roma" - ha poi commentato la Raggi uscendo dall'ostello. Il primo cittadino, durante il suo discorso, ha anche ricordato ciò che l'attuale giunta sta cercando di cambiare nella Capitale.