Roma, direttore generale e manager Atac rassegnano le dimissioni

Come avevano annunciato Marco Rettighieri e Armando Brandolese, direttore generale e amministratore unico di Atac, hanno rassegnato le dimissioni. Il dg della società per il trasporto pubblico di Roma aveva accusato la Giunta di non aver stanziato i 18 milioni per la metro A. Accuse che erano state rimandate al mittente dall'assessore al Bilancio dimissionario. I due lasciano a poche ore dall'uscita di scena, appunto, di Minenna e di Carla Raineri.