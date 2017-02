Roma, Di Maio: Berdini non pensi soltanto a diffamare gli altri

Il progetto sullo stadio della Roma - "Speriamo di riuscire" a portare al termine il progetto sullo stadio della Roma, sottolinea poi Di Maio a Unomattina osservando che, in tal caso, "dimostreremo che quando l'amministrazione chiede dei valori all'interno di un progetto siamo d'accordo". "Il progetto è cambiato, l'obiettivo ora è un progetto sostenibile", assicura.



Il caso Marra e la chat con la Raggi - "Questa città - afferma ancora Di Maio - stiamo cercando di rimetterla in piedi, ma fatecelo fare". "Perdiamo pezzi? Anche Trump li perde e il sindaco di Firenze ha appena fatto un rimpasto...", osserva l'esponente M5s prima di soffermarsi sul caso della chat con Virginia Raggi su Raffaele Marra. "Sono finito sui giornali per una notizia falsa, se i direttori si vogliono scusare ritiro le querele", spiega Di Maio secondo il quale la vicenda della chat dimostra come "il M5s le pulci le fa soprattutto ai nostri". E su Marra Di Maio conferma come, avendo lavorato anche nelle giunte precedenti, "avevamo diffidenze e per questo avevamo chiesto la rimozione. Ma su Marra Raggi ha già chiesto scusa".



Le accuse dell'ex assessore Muraro - Di Maio sceglie invece di "non rispondere alle accuse" lanciate da Paola Muraro, che in un'intervista a La Stampa dice: "A Roma c'è all'opera un gruppo trasversale di affaristi, l'ho capito dall'interno". "La Raggi che futuro ha? Dipende dai poteri forti, dentro e fuori il M5s", aggiunge l'ex assessore all'Ambiente. E su Berdini la Muraro sostiene: "Avrebbe dovuto lasciare immediatamente. Quello che ha detto è imbarazzante e falso".