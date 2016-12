Roma, Di Battista: "Raggi ha sbagliato. Il post Di Maio su Renzi? Spiega la dittatura mediatica"

"Su Muraro abbiamo sbagliato a non parlare subito" - Sul caso dell'assessore all'Ambiente Muraro, indagata per delle consulenze pregresse in Ama, "si è pensato di aspettare quantomeno settembre. Aspettavamo un avviso di garanzia. Se potevamo dirlo subito? Sì, è stato un errore che non dobbiamo più commettere", ha spiegato Di Battista a La7. "Abbiamo capito che il Movimento 5 Stelle non può neanche aspettare un avviso di garanzia, deve essere ancora più trasparente della trasparenza".



Italicum, "se vince il No valuteremo sostegno a governo scopo" - "Fermo restando che questa non è la priorità, per me l'Italicum dev'essere cancellato perché produrrà ancora una volta un parlamento di nominati. Se dovessero vincere i No Renzi se ne assumerà la responsabilità. Per me si può andare al voto anche nel 2018, vediamo che succederà, magari si può trovare un altro premier, un governo di scopo e fare quindi la legge elettorale - ha poi sottolineato -. "Se sosterremo un governo di scopo? Dipende, qualora vincesse il NO al referendum il giorno dopo valuteremo".



"Post Di Maio?Forte ma spiega dittatura mediatica" - Il post con cui Di Maio paragona Renzi a Pinochet? "Sono parole forti ma occorre spiegare e vorrei sapere se in una altro Paese europeo un premier ha la possibilità di nominare lui i direttori di rete della tv pubblica che a loro volta nominano i direttori dei Tg. Sono provocazione ma servono a far capire che siamo in una dittatura mediatica".



"Di Maio premier? Decidono iscritti" - "Il candidato premier lo decidono gli iscritti. Io credo che Luigi (Di Maio) abbia delle qualità come candidato premier che io personalmente non ho. Per esempio quella di gestione, in maniera anche corale, di una serie di dinamiche".