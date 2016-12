Roma, caso-Asl: la Raggi pubblica l'autocertificazione. La candidata sindaco M5s: "Attacchi come medaglie"

18 giugno 2016 21:40 Roma, caso-Asl: la Raggi pubblica lʼautocertificazione. La candidata sindaco M5s: "Attacchi come medaglie" Lʼavvocato romano: "Con questa mia ultima delucidazione sullʼennesimo attacco montato ad arte dal Pd si chiude una delle campagne più sporche degli ultimi anni"

A ventiquattro ore dall'ultimo attacco ricevuto, e a ventiquattro ore dal ballottaggio, Virginia Raggi, candidata M5s a sindaco di Roma, ha risposto pubblicamente sul caso degli incarichi ricevuti dalla Asl di Civitavecchia (che non sarebbero stati dichiarati). Con un post su Facebook, la candidata Cinque Stelle ha pubblicato l'autocertificazione del 2015, nella quale specifica di "aver svolto l'incarico, come legale fiduciario, per conto della Asl di Civitavecchia, percependo un acconto di 1.878,69 euro e specificando, tra l'altro, la data di emissione della fattura, vale a dire il 2014. L'autocertificazione è del 2015 perché è nel 2015 che percepisco - come recita l'allegato - il relativo compenso. Per quanto riguarda invece l'incarico del 2012 non ero ancora consigliere e non era previsto alcun albo speciale".

Nel post pubblicato, la Raggi evidenzia anche ha deciso di pubblicare tutto "solo per dimostrare la pochezza di certe accuse". "Con questa mia ultima delucidazione sull'ennesimo attacco montato ad arte dal Pd - ha aggiunto la Raggi - si chiude una delle campagne più sporche degli ultimi anni. Questi signori mai erano arrivati a tanto contro nessun candidato e in questi 4 mesi hanno avuto un solo argomento: la sottoscritta. Prendo il tutto come una medaglia al valore, sia chiaro, ma dobbiamo capire che questo è solo l'inizio. Se i romani anche domani (domenica 19 giugno, giorno del ballottaggio, ndr) ci daranno ragione, dal sistema proveranno in tutti i modi a fermarci, ricorrendo ad ogni mezzo (illazioni, falsità, esposti) e sarà nostro compito e dovere restare in piedi, sempre, lavorando insieme ogni giorno per la città".