Roma, Bertolaso: "Cara Giorgia non mi ritiro, io vado avanti come una ruspa

"Non mi ritiro, vado avanti come una ruspa". Così il candidato sindaco di Roma Guido Bertolaso intervistato radiofonicamente. Alla domanda se si sentisse tradito dalla Meloni ha risposto: "I politici hanno un'idea e il giorno dopo la cambiano. Io non sono un politico ma un tecnico, sono stati loro tre a chiedermi di candidarmi e io l`ho fatto". Bertolaso ha poi detto che scriverà alla Meloni: "Continuo a volerti bene nonostante tutto".

"La candidatura di Giorgia Meloni? Siamo in tanti, sarà una bella competizione". Lo ha detto Guido Bertolaso, candidato nel centrodestra a sindaco di Roma, al programma di Rai Radio2 Un Giorno da Pecora.



Bertolaso è stato punzecchiato sulla sua precedente affermazione, quella in cui annunciava il ritiro in caso di candidatura della Meloni: "E' difficile ritirarsi dopo che 45mila romani sono andati ai gazebo, facendo qualcosa di eccezionale. Io avevo detto che lo avrei fatto se fosse stata la candidata di tutto il centrodestra - ha detto -. Mentre il centrodestra non è unito sul nome della Meloni né sul nome mio".



E nell'annunciare la propria candidatura la Meloni ha chiesto un passo di lato a Bertolaso che replica: "Io ho messo la freccia a sinistra, non a destra, e quindi cercherò di sorpassare gli altri che sono in fila". L'ex capo della protezione civile aggiunge di avere l'appoggio di Berlusconi: "L'ho sentito e mi ha detto: mi raccomando Guido, vai avanti come una ruspa, Forza Italia ti appoggia ma tu sei il candidato dei romani, un indipendente, e non il candidato di un partito".