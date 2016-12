Roma, Berlusconi: nuovo programma da incontri con elettori delusi

"Nelle vostre email troverete un'anteprima: è il nuovo programma del centrodestra venuto fuori da una serie di incontri che ho avuto con degli elettori che non sono andati a votare nelle ultime tre elezioni". Lo ha annunciato Silvio Berlusconi al lancio della lista di Forza Italia per le comunali di Roma. "Il programma è quello della rivoluzione liberale che avevo in mente e non sono riuscito ad attuare per gli alleati che ho avuto", ha aggiunto.