Roma, Berlusconi:mio nome Bertolaso

"La mia proposta è stata Guido Bertolaso a Roma e Stefano Parisi a Milano". Lo ha detto Silvio Berlusconi a proposito del vertice con Lega e Fratelli d'Italia sulle candidature per le amministrative. "Meloni si oppone a Marchini? Non so come va a finire", "stiamo discutendo, non sono solo io a decidere", ha aggiunto il leader di Forza Italia, spiegando che nelle due città "non c'è bisogno di un politico ma di chi ha esperienza gestionale".