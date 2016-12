Roma, Berlusconi incontrerà Salvini e Meloni ma Bertolaso annuncia: "Io non mi ritiro"

Bertolaso: "Nessuno mi ha chiesto di fermarmi" - In conferenza stampa alla Camera però, Bertolaso dichiara che non intende ritirarsi, assicura che "Forza Italia mi ha rinnovato il suo appoggio" e che andrà avanti "fino a quando non mi si dirà di fermarmi e di tornare ad occuparmi dei bambini africani. Al momento questo non mi è stato chiesto". Anzi, dichiara che "Berlusconi mi ha chiesto di andare avanti e cercare di fare il sindaco di questa città per risolvere una serie di situazioni complicate. E' questo l'unico sacrificio che mi ha chiesto di fare, ed è il sacrificio più grande. Non si tratta soltanto di dare un po' di cipria".



Incontri, Romani: "Il calendario lo fisserà Berlusconi" - Per quanto riguarda i tempi degli incontri con il resto dei leader del centrodestra, Paolo Romani, capogruppo di FI al Senato, ha spiegato che "dipenderà dal calendario che fisserà Berlusconi. Fermo restando le candidature di Bertolaso e Meloni, Berlusconi ha ricevuto il mandato per incontrare tutti".