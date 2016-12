Roma, Berlusconi: "Bertolaso è un fuoriclasse del fare, Meloni e Salvini si decidano"

Secondo giorno di "gazebarie" a Roma per valutare il consenso dei cittadini nei confronti di Guido Bertolaso, e nuova partecipazione di Silvio Berlusconi a sostegno del candidato sindaco del centrodestra. Il leader di FI: "Bertolaso è un fuoriclasse del fare, un regalo ai romani, ho impiegato tre mesi a convincerlo. Cosa decideranno di fare Salvini e Meloni? Non lo so, ma scelgano". E a livello nazionale rilancia: "Il governo si regge su 60 traditori"

Il Cavaliere promette di difendere oggi e domani il nome di Bertolaso: "Quando arriverà un politico - dice - e mi dirà voglio andare al posto di Bertolaso, io gli riderò in faccia e gli dirò "dove vuoi andare che non sei neanche capace di amministrare un'edicola" ". L'ex premier ricorda a tal proposito quando a volte gli alleati non se li sia scelti lui ma "me li sono trovati". Questa volta "non ho nulla da perdere, ho deciso di dire solo e sempre la verità".



"Grazie ai volontari" - Berlusconi ci tiene a "ringraziare uno ad uno tutti i volontari di Forza Italia, Fratelli d'Italia e del comitato promotore Bertolaso sindaco" e dichiara: "La robusta partecipazione popolare di due giorni rende manifesto il desiderio di una città che vuole recuperare dignità, efficienza e bellezza e vuole darsi il miglior sindaco possibile. I protagonisti non devono essere i partiti ma i cittadini".