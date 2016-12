Roma, Berlusconi: "Al ballottaggio andrà Alfio Marchini"

"Sarà Alfio Marchini ad andare al ballottaggio a Roma". Lo afferma Silvio Berlusconi a undici giorni dal voto per il Campidoglio. Il leader di Forza Italia ha poi chiarito: "Non ho mai detto di essere intenzionato a votare l'onorevole Meloni. Ho solo affermato che nell'ipotesi inverosimile in cui ad andare al ballottaggio fosse lei, l'appoggerei allo stesso modo in cui mi aspetto che Meloni e Salvini appoggino Marchini".