Roma, Beppe Grillo al Campidoglio per incontrare Virginia Raggi

Beppe Grillo è giunto al Campidoglio, a Roma, per incontrare il sindaco Virginia Raggi. Prima di giungere in municipio, il fondatore di M5s ha scambiato qualche battuta con i cronisti: "Non avete capito cos'è e dove va il Movimento, non capisco il vostro linguaggio". Il primo cittadino, intanto, ha annunciato che programmerà un incontro con il premier, Matteo Renzi.