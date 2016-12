Roma, avvocato assessore Muraro: "Indagata? Sbalorditi, chiariremo"

"Sono sbalordito dalle notizie che ho letto su alcuni giornali, ho appreso che la mia assistita, che non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla Procura, è indagata da tre mesi per abuso di ufficio". E' quanto ha dichiarato il legale dell'assessore all'Ambiente di Roma, Paola Muraro, indagata per abuso d'ufficio e violazioni ambientali. Dall'assessorato fanno sapere che la Muraro "è tranquilla e domani sarà in commissione Ecomafie senza avvocato".