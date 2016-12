Roma, atti vandalici a gazebo Pd

Atti vandalici durante la notte ai gazebo allestiti a Roma per le primarie del centrosinistra. A denunciarlo è il commissario dem a Roma Matteo Orfini. "Hanno rubato alcuni gazebo, in altri casi solo il contenuto, come sedie e tavoli. Altri li hanno danneggiati. In ogni caso abbiamo riallestito tutto", dice. "Tutti i seggi sono regolarmente in funzione", aggiunge.