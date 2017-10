Roma, assessore: "Approveremo bilancio, bocciatura Oref è politica"

Dopo la bocciatura da parte dei revisori dei conti Oref del bilancio consolidato del Campidoglio, da Roma replicano: "Lo approveremo comunque. L'Oref fa politica". A contrattaccare è l'assessore Gianni Lemmetti, che via Facebook precisa: "La nostra amministrazione non si farà fermare da chi approfitta del suo ruolo tecnico per esprimere giudizi politici che non gli competono".