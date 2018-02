Roma, Agcom sanziona Comune: "Sito web viola la par condicio"

L'Agcom ha sanzionato il Comune di Roma per una "violazione della par condicio in periodo elettorale". Ad annunciarlo su Facebook è il sindaco, Virginia Raggi. L'Agcom, si legge sul sito del Campidoglio, ha rilevato la non rispondenza a quanto previsto per legge della comunicazione istituzionale "realizzata mediante la pubblicazione della pagina 'La Sindaca informa'" e delle pagine relative ad alcuni eventi.