Roma 2024, Renzi: figuraccia e migliaia di posti di lavoro persi

Per quanto "legittimo", il "No" dell'Assemblea capitolina alla candidatura di Roma per le Olimpiadi rappresenta "una figuraccia a livello internazionale perché era una decisione presa. E saranno persi migliaia di posti di lavoro". Così Matteo Renzi, sottolineando come "quello che è sconvolgente non è la decisione, discutibile, bensì dire che le Olimpiadi non si fanno perché c'è il malaffare. Ma un politico serio ferma i ladri, non le opere pubbliche".