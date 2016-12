Roma 2024, Renzi: "Dicono no per rifarsi verginità"

"Il M5s dice di no per questioni interne, per rifarsi la verginità nel dibattito di Roma. A me sembra triste per Roma e per l'Italia. Decideranno loro, hanno vinto loro, ma non si può dire di no perché si ha paura del futuro". Lo afferma Matteo Renzi commentando il no alle Olimpiadi a Roma annunciato del sindaco della Capitale, Virginia Raggi.