Roma 2024, Orfini a Raggi: ha vinto la rassegnazione, non la città

"No, non ha vinto Roma. Ha vinto una visione cupa e rassegnata del futuro della nostra città. Roma merita altro". Così il presidente del Pd, Matteo Orfini, risponde su Twitter a Virginia Raggi dopo l'affossamento della candidatura alle Olimpiadi 2024 con il "No" definitivo dell'Assemblea capitolina. Il sindaco di Roma aveva commentato il voto in Campidoglio parlando "di vittoria per la città".