Roma 2024, Malagò: "Il Coni non farà cause legali ma non ci saranno altre candidature per 20 anni"

Il Coni non ricorrerà ad azioni legali contro il Campidoglio dopo il no del sindaco di Roma alla candidatura alle Olimpiadi. Lo conferma il presidente Giovanni Malagò aggiungendo di non vedere possibilità per "un'altra candidatura nei prossimi 20 anni". "Questo è un tavolo a tre gambe - continua -: Comune, governo e Coni. Senza una gamba la candidatura perde forza: accettiamo la situazione consapevoli della perdita di credibilità internazionale".