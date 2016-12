Roma 2024, governo a Raggi: soldi? Andranno a Parigi o Los Angeles

"Siamo pronti al Patto per Roma ma il sindaco Raggi non pensi di bluffare con noi: i soldi che sarebbero arrivati su Roma per le Olimpiadi andranno a Parigi o a Los Angeles". Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. "Aver rinunciato alle Olimpiadi toglierà risorse alle periferie romane. Quando il sindaco avrà voglia di passare a Palazzo Chigi, le spiegheremo come funziona un bilancio pubblico", aggiunge.