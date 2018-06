Rom, Gentiloni: "Con un linguaggio aggressivo il Paese cerca guai"

"Un Paese che utilizza un linguaggio aggressivo non è un Paese più sicuro, ma anzi rischia di essere in cerca di guai e questo non ce lo possiamo permettere". Lo ha dichiarato l'ex premier Paolo Gentiloni, il quale ha criticato le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul censimento dei nomadi in Italia. "Ieri i rifugiati, oggi i rom, domani le pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo", ha aggiunto Gentiloni.