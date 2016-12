Ritorno Girone, Matteo Renzi: "Sobrietà e stile, non sarà alla parata del 2 giugno"

Soddisfatto per il rientro in Italia di Salvatore Girone , Matteo Renzi però avverte: "Dobbiamo consentirgli di vivere con gioia questo momento in famiglia. E' necessario evitare mancanza di sobrietà e di stile. E questo si traduce in un parere negativo sull'ipotesi di far sfilare il marò alla parata del 2 giugno. Non sono andato ad accogliere Girone a Ciampino proprio per evitare strumentalizzazioni. I marò non vanno esibiti come bandierine politiche".

"Buon senso - aggiunge Renzi - significa consentirgli in questo momento di stare con la sua famiglia, consentire di vivere con gioia la festa delle Forze Armate, perché saremo tutti felici del fatto che non ci sono due marò in territorio straniero, ma contemporaneamente anche evitare di vivere questa fase senza sobrietà e senza stile".



"Non sono andato all'aeroporto a prendere Girone non perché non fossi felice di poterlo abbracciare ma perché troppo spesso in passato si è strumentalizzato sulla vicenda. Ho continuato i miei impegni, le periferie a Venezia, il porto Vecchio a Trieste, l'energia in Calabria. La gioia profonda di aver portato a casa i due marò non deve essere oggi esibita come una bandierina politica - ribadisce -. Buon senso e determinazione così va avanti l'Italia".