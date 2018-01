Ritiro Maroni, Renzi: per Regione Lombardia partita apertissima

"Dopo la decisione del Presidente Maroni, la partita della Regione Lombardia è più aperta che mai. Forse non è mai stata così alla portata del Pd e del centrosinistra, anche grazie a un candidato forte e solido come Giorgio Gori". Lo scrive Renzi su Fb dopo il ritiro di Roberto Maroni dalla corsa in Lombardia Chi tra i lombardi che seguono questa pagina ha voglia di #faremeglio contatti Giorgio, si metta in moto, dia una mano", ha aggiunto.