Rimborsopoli M5s, Sarti: "Mi sospendo finché tutto sarà chiarito"

Dopo essere finita anche lei tra i casi sospetti per i rimborsi M5s, la deputata Giulia Sarti ha annunciato la sua autosospensione. "Per il Movimento farei qualsiasi cosa", ha scritto su Facebook, spiegando di aver preso questa decisione "perché, finché questa storia non verrà chiarita, io voglio affrontarla da sola e non arrecare il benché minimo danno a questa fondamentale campagna. Tutto dovrà essere chiarito nelle sedi opportune".