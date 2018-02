Rimborsopoli M5s, Cozzolino e Della Valle ammettono responsabilità

Emanuele Cozzolino, deputato M5s finito nella lista de Le Iene per le mancate restituzioni si dice "pronto a fare un passo indietro, se mi verrà chiesto, nell'interesse del M5s". Mea culpa anche dal collega Ivan Della Valle: "Ho sbagliato e ho deluso tutti - ha scritto su Facebook -. Questo sarà il mio ultimo post come rappresentante del M5s". Della Valle, essendo al secondo mandato, non era ricandidato.