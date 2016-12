Rimborsi spese, Di Maio replica: M5s unici ad essere trasparenti

Di Maio ha replicato alle polemiche di cui è stato oggetto dopo che la vicenda dei suoi rimborsi spese, che in tre anni hanno raggiunto la cifra di circa 100mila euro, è stata sollevata dal sito del "libro a puntate" sulle vicende del M5s "Supernova" di Marco Canestrari e Nicola Biondo.



"Ho restituito ai cittadini italiani in tre anni e mezzo 204.582,62 euro. E sono felice di averlo fatto - scrive poi il vicepresidente della Camera sul blog di Beppe Grillo -. E' capitato che abbia anche pagato per viaggi istituzionali ed eventi sul territorio, senza farli rimborsare, anche se ne avrei avuto diritto".



"Come vicepresidente della Camera - ha fatto notare il deputato 5 Stelle - rinuncio al doppio stipendio, alle spese di rappresentanza, all'auto blu, al telepass gratuito, alle spese di tipografia e al cellulare di servizio. Gli eventi sul territorio prevedono spese di vitto, di alloggio e anche di trasporti che in alcuni casi non mi faccio rimborsare e in altri non sono rimborsabili".



"Faccio anche risparmiare al Cerimoniale della Camera alcune spese che in passato ho pagato direttamente con i miei rimborsi. Questo - ha continuato - per non parlare delle attività sul mio territorio". Inoltre, "come tutti i miei colleghi, mi taglio lo stipendio da deputato. Questo dimostra che si può fare politica con pochi soldi", ha detto ancora il vicepresidente della Camera e componente del direttorio M5s.