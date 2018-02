Rimborsi M5S, Barbara Lezzi: "Non ho revocato nessun bonifico"

"Non c’è neanche un bonifico revocato da parte mia, ho donato al fondo 132mila e settecento euro". Così la senatrice del M5S, Barbara Lezzi, a Mattino Cinque commentando il caso rimborsopoli che ha travolto il Movimento dopo il servizio de Le Iene. "Sono in possesso di tutte le ricevute, con l’esito a buon fine, e i relativi estratti conto in cui si evince l’addebito senza alcuna revoca dei miei bonifici", spiega la senatrice che però ammette l’utilità dell’inchiesta fatta dalla trasmissione di Italia Uno. "Le Iene hanno fatto un gran lavoro di trasparenza e di metodo che ci ha aiutato a capire una nostra debolezza, per cui dalla prossima legislatura faremo un conto intermedio, come filtro, in cui depositeremo le nostre eccedenze".