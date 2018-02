Rimborsi M5s, anche un consigliere della Regione Emilia Romagna non ha pagato

C'è anche un consigliere regionale dell'Emilia Romagna tra gli esponenti M5s coinvolti in Rimborsopoli. Si tratta di Gian Luca Sassi, come conferma il capogruppo al Comune di Bologna, Massimo Bugani. "Mi hanno chiamato da Roma - ha dichiarato - ed è vero: dai controlli dei conti che hanno fatto sono emerse irregolarità anche da parte di Sassi. Non avrebbe versato più di metà dell'ammontare".