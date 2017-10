Rilancio Roma, Raggi: "Evitiamo le polemiche, oggi incontro Calenda"

Il tavolo per il rilancio di Roma è stato calendarizzato per il 17 ottobre, ma già oggi il sindaco Virginia Raggi incontrerà il ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda. "Le polemiche non interessano a nessuno, né a Roma né ai romani. Quello che ci interessa è che il tavolo si farà: incontrerò sicuramente il ministro già nella giornata odierna. È una grande opportunità per la Capitale e siamo tutti pronti", ha affermato il primo cittadino.