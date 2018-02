Rilancio Roma, Gentiloni: bisogna insistere e superare le polemiche

Dopo l'ultimo botta e risposta tra il sindaco di Roma e il ministro per lo Sviluppo economico sul tavolo per il rilancio della Capitale, interviene anche il premier Paolo Gentiloni. "Il metodo promosso dal ministro Carlo Calenda è quello giusto, occorre superare le polemiche e insistere per trovare un accordo". "E' un metodo che rivendico e dobbiamo insistere senza farci distrarre da polemiche e atteggiamenti di rifiuto", ha aggiunto Gentiloni.