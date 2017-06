Rifugiati, Mattarella: "No ad approcci ostili e indifferenza"

"La Giornata che oggi celebriamo ci spinge a sottolineare la coerenza con i valori della Costituzione repubblicana delle iniziative assunte in materia dall'Italia, lontani da approcci di indifferenza se non ostilità verso le vittime di tragedie dell'umanità che si sviluppano ai confini dell'Europa". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio diffuso in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato.