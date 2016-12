Riforme, verdiniani: "Voteremo sì"

I parlamentari vicini a Denis Verdini sono pronti a votare a favore della riforma costituzionale. Lo annuncia il portavoce del gruppo al Senato, Vincenzo D'Anna: "Circa 20 giorni fa, in tempi non sospetti, c'è stata una riunione e si è deciso di votare la riforma". Poi aggiunge: "Ovviamente se ci sarà il sì chiederemo poi un confronto per entrare in maggioranza".