"Giusto cambiare - ha detto Toti, intervistato da Paolo Liguori a Fatti e Misfatti - ma l'ultima volta che ho sentito Renzi dire si chiude una cosa e se ne apre un'altra era per i centri per l'impiego", che da due anni sono in una sorta di "limbo" e l'agenzia per le politiche del lavoro "non è mai nata". "Se Equitalia chiude io faccio festa, ma non vorrei neanche che rimanessimo senza uno strumento che serve a una normale gestione delle imposte degli italiani", ha detto il governatore ligure.



Toti ha parlato di una manovra "tutta in deficit". Quanto alla spesa corrente, "sono mance elettorali: non sfugge a nessuno che è una manovra che viene approvata a cavallo di un'importante scadenza e quindi si tende a largheggiare per comprare politicamente un po' di consenso, peccato che questo consenso lo pagano figli e nipoti se non sono spesi bene", ha osservato.