Riforme, Renzi: "Berlusconi decida"

21:39 - "Qualche stratega dice a Berlusconi: 'le riforme servono per ricattare Renzi'. A me non ricattano, con me cascano male". Lo ha detto il premier Matteo Renzi a Porta a Porta. "Berlusconi le riforme vuole farle o no? Deve decidere se sono cose buone per il Paese o invece una schifezza, come dice Brunetta. Dovrebbe metterci il cappello...", ha aggiunto.

