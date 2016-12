20:50 - "Pensano di intimidirci, ma non mi conoscono: credono di mandarci sotto per far vedere che esistono, anche a costo di votare con Grillo e Salvini". Matteo Renzi parla così ai suoi dopo che il governo è andato sotto in un emendamento al ddl sulle riforme. "Non vale la pena arrabbiarsi - aggiunge -. Noi andiamo avanti, c'è un Paese da cambiare. Oggi abbiamo lavorato sull'Ilva, altri preferiscono giochetti parlamentari".