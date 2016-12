20 dicembre 2014 Riforme, Renzi: "Abbiamo stoppato l'assalto alla diligenza: indietro non si torna" Così il premier esprime soddisfazione dopo il voto di fiducia della notte sul maxi emendamento alla legge di Stabilità Tweet google 0 Invia ad un amico

11:29 - "Abbiamo stoppato l'assalto alla diligenza e messo in cantiere la legge elettorale. Indietro non si torna". Così Matteo Renzi, in contatto tutta la notte con il Senato, esprime soddisfazione con i suoi per "una partita che era davvero difficile perché erano tornati in campo vecchi appetiti e li abbiamo lasciati a bocca asciutta".

Renzi: "Ostruzionismo dai campioni dell'arcipolitica e dell'antipolitica" - Per Renzi l'obiettivo dell'ostruzionismo "era provare a fermare la legge elettorale ma non gli è riuscito". "A polemizzare su inesperienza e confusione della manovra - osserva il premier con i suoi parlamentari - erano guarda caso i campioni dell'arcipolitica, alleati con quelli dell'antipolitica e finiti entrambi sconfitti".



Renzi: "Manovra elimina 18 miliarde di tasse" - Il presidente del Consiglio ha espresso inoltre soddisfazione per una manovra che "toglie 18 miliardi di tasse ai cittadini" e l'incardinamento dell'Italicum. Renzi ha ringraziato, con un tweet, tutti i senatori, "ma uno più di tutti gli altri, Sergio Zavoli, 91 anni, rimasto al suo banco per tutto il tempo".